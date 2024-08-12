На Тернопільщині затримали проросійську пропагандистку з Дніпра

Кількох проросійських пропагандистів затримала СБУ.

У Тернопільській області викрили проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала в цей регіон і розповсюджувала у телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця. Після чого жінкою зацікавилася СБУ.

Ще одного колаборанта представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України, затримали в сусідньому з Дніпром Запоріжжі.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

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