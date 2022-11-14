Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На танку до нас не приїдуть: Вілкул розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

На танку до нас не приїдуть: Вілкул розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:00
просмотров

Ми вистоїмо!

Новости Днепра про На танку до нас не приїдуть: Вілкул розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

Війна ще буде йти, вона буде довгою та тяжкою. Скоріш за все, будуть і ракети, і «Шахіди». Але на танку до нас вже ніхто не приїде – ворог не зможе форсувати ріку Дніпро. І це Велика Перемога! Впевнений, що й Остаточна Перемога буде за нами. Звільнимо й лівий берег Дніпра, й Крим та Донбас. – О. Вілкул у своєму вечірньому брифінгу.

 

Читайте також:

Новости Днепра про На танку до нас не приїдуть: Вілкул розповів про ситуацію на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про На танку до нас не приїдуть: Вілкул розповів про ситуацію на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    РФ веде наступ на Донбасі, а ЗСУ атакували понад 20 місць дислокацій окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    РФ веде наступ на Донбасі, а ЗСУ атакували понад 20 місць дислокацій окупантів, – Генштаб

    Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.…

    Загрожує 15 років за два телефона: у Дніпрі спіймали 19-річний злочинця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Загрожує 15 років за два телефона: у Дніпрі спіймали 19-річний злочинця

    У Дніпрі 19-річний хлопець напав на чоловіка та викрав у…

    Коли почнуть ходити потяги до Херсона та Миколаєва: розклад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Коли почнуть ходити потяги до Херсона та Миколаєва: розклад

    "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне…

    На Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    На Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою

    Сьогодні вранці мешканці будинку №10/а на Слобожанському проспекті помітили, що…

    Наверх