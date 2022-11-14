На танку до нас не приїдуть: Вілкул розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

Ми вистоїмо!

Війна ще буде йти, вона буде довгою та тяжкою. Скоріш за все, будуть і ракети, і «Шахіди». Але на танку до нас вже ніхто не приїде – ворог не зможе форсувати ріку Дніпро. І це Велика Перемога! Впевнений, що й Остаточна Перемога буде за нами. Звільнимо й лівий берег Дніпра, й Крим та Донбас. – О. Вілкул у своєму вечірньому брифінгу.