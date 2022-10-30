На Соборній площі у Дніпрі був фонтан з лебедями: в мережі опублікували рідкісні фото

У спільноті “Історія в фотографіях. Єкатеринослав – Дніпропетровськ” опублікували фото Соборної площі в 1950-роках.
Тоді вона називалась Жовтнева. Посеред площі був фонтан “Лебеді”. На світлині також видно пошкоджений Преображенский собор без шпилю на дзвіниці.
Містяни розповіли, що на місці фонтану свого часу стояв пам’ятник Катерині Другій. В подальшому був перенесений на проспект, де й простояв до 1926 року. Потім зайняв місце під стінами історичного музею серед кам’яних баб. Зник в роки Другої світової війни. Куди саме – невідомо.
В коментарях показали фото з пам’ятником Катерині Другій на Соборній площі та в оточенні кам’яних баб.
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