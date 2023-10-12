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  • На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)

На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)

Сьогодні 13:06
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У Дніпрі вилучили величезну партію контрафактних цигарок.

Новости Днепра про На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)

Як повідомили в Держприкордонслужбі, на складі у Дніпрі зберігали понад 400 тисяч пачок контрафактного тютюну. Орієнтовна вартість вилученого становить 37 мільйонів гривень. 

На складі зберігалися сигарети відомих марок, які завозили до Дніпра без необхідних накладних. Потім усе це збували в кіосках на території України. Тільки від вилученого товару до бюджету не надійшло орієнтовно 7 млн грн акцизного податку.

Організаторам “цигаркового бізнесу” передбачена відповідальність за ст. 204 Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)

Новости Днепра про На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)

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Новости Днепра про На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)Українська

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