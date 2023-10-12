На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)

У Дніпрі вилучили величезну партію контрафактних цигарок.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, на складі у Дніпрі зберігали понад 400 тисяч пачок контрафактного тютюну. Орієнтовна вартість вилученого становить 37 мільйонів гривень.

На складі зберігалися сигарети відомих марок, які завозили до Дніпра без необхідних накладних. Потім усе це збували в кіосках на території України. Тільки від вилученого товару до бюджету не надійшло орієнтовно 7 млн грн акцизного податку.

Організаторам “цигаркового бізнесу” передбачена відповідальність за ст. 204 Кримінального кодексу України.

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