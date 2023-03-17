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На руках ще 500 одиниць: голова ОВА дав мешканцям Дніпра ще 10 днів на здачу стрілецької зброї

Сьогодні 14:40
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На початку повномасштабного вторгнення рф у Дніпрі та області цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта – залишила «на руках».

Новости Днепра про На руках ще 500 одиниць: голова ОВА дав мешканцям Дніпра ще 10 днів на здачу стрілецької зброї

Тому 6 березня Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, дав мешканцям регіону 10 днів на здачу зброї.

Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку, – зазначав тоді Сергій Лисак.

Сьогодні, 17 березня, він повідомив, що термін минув, та підбив підсумки. За його словами, 2000 одиниць стрілецької зброї на території Дніпра – було видано. 1500 одиниць на сьогодні – здано. 500 одиниць зброї – залишається у цивільного населення.

Усі особи, у яких знаходиться зброя, – встановлені. Особи, які видавали зброю, – встановлені. Даю останній термін – ще 10 днів на добровільну здачу стрілецької зброї. Далі тільки відповідальність. Відповідно до чинного законодавства, – зазначив Сергій Лисак.

Новости Днепра про На руках ще 500 одиниць: голова ОВА дав мешканцям Дніпра ще 10 днів на здачу стрілецької зброї

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці.

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Новости Днепра про На руках ще 500 одиниць: голова ОВА дав мешканцям Дніпра ще 10 днів на здачу стрілецької зброїУкраїнська Новости Днепра про На руках ще 500 одиниць: голова ОВА дав мешканцям Дніпра ще 10 днів на здачу стрілецької зброїРусский

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