На руках ще 500 одиниць: голова ОВА дав мешканцям Дніпра ще 10 днів на здачу стрілецької зброї

Тому 6 березня Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, дав мешканцям регіону 10 днів на здачу зброї.
Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку, – зазначав тоді Сергій Лисак.
Сьогодні, 17 березня, він повідомив, що термін минув, та підбив підсумки. За його словами, 2000 одиниць стрілецької зброї на території Дніпра – було видано. 1500 одиниць на сьогодні – здано. 500 одиниць зброї – залишається у цивільного населення.
Усі особи, у яких знаходиться зброя, – встановлені. Особи, які видавали зброю, – встановлені. Даю останній термін – ще 10 днів на добровільну здачу стрілецької зброї. Далі тільки відповідальність. Відповідно до чинного законодавства, – зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці.
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