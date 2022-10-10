На росії розбився штурмовик СУ-25, пілот загинув

Пілот загинув.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За його інформацією, літак вилетів із аеродрому військової частини 75391 на бойовий виліт. Він зазнав аварії в полі в районі хутора Рогалик Міллерівського району Ростовської області. Причини з’ясовуються.
Крім того, Геращенко зазначив, що це вже другий такий випадок за останні кілька днів: учора під час тренувального польоту також впав російський Су-24, неподалік хутора Сибірки тієї ж області.
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