На росії розбився штурмовик СУ-25, пілот загинув

У Ростовській області росії розбився військовий літак Су-25, який мав здійснити бойовий виліт.

Пілот загинув.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його інформацією, літак вилетів із аеродрому військової частини 75391 на бойовий виліт. Він зазнав аварії в полі в районі хутора Рогалик Міллерівського району Ростовської області. Причини з’ясовуються.

Крім того, Геращенко зазначив, що це вже другий такий випадок за останні кілька днів: учора під час тренувального польоту також впав російський Су-24, неподалік хутора Сибірки тієї ж області.

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