На Росії підірвали авто Захара Прилєпіна: хто взяв на себе відповідальність

У Нижньому Новгороді підірвали Захара Прилєпіна.

У суботу, 6 травня, підірвали авто російського пропагандиста та терориста Захара Прилєпіна. Про це повідомляють так звані росЗМІ.

Відомо, що це сталося поблизу Нижнього Новгорода. Водій помер, а ось Прилєпін, на жаль, живий. Наразі він в лікарні у важкому стані. Терорист каже, що “не розуміє, що сталося”.

Тим часом пресслужба письменника-українофоба уточнює, що “з ним усе гаразд”. Ймовірно, Прилєпін їхав до Москви з окупованих територій, а перед вибухом зупинявся біля одного із кафе, щоб поїсти.

Відповідальність за замах на Прилєпіна взяв на себе партизанський рух “Атеш”.

«Рух “АТЕШ” полював на Прилепіна з початку року. Його дістали», – йдеться у маніфесті.

Для тих, хто не в курсі: Прилєпін – відомий російський письменник, пропагандист, підтримував бойовиків так званих ДНР та ЛНР із 2014 року й активно виступає за війну. Зокрема, після ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, Прилєпін звинуватив українські ЗМІ у брехні та стверджував, що це українська ППО вдарила по будинку.

З’явилися фото з місця теракту. Машину з Прилєпіним розірвало навпіл, а сам пропагандист отримав численні переломи.

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