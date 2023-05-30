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На росії оголосили у розшук Валерія Залужного

Сьогодні 17:11
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Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Новости Днепра про На росії оголосили у розшук Валерія Залужного

Про це йдеться на сайті російського МВС.

Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК, – йдеться в картці Залужного.

Але за якою саме статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ, не вказано.

Новости Днепра про На росії оголосили у розшук Валерія Залужного

Слід зазначити, що такі заяви російських відомств суперечать їхнім попереднім заявам, адже тільки за останні тижні російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про “тяжке поранення” та “зникнення” Залужного.

Але для росії та її пропаганди це нормально:)

Цю подію не оминули творці мемів. Ось один із них:

Новости Днепра про На росії оголосили у розшук Валерія Залужного

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