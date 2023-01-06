На Різдво через Дніпро та Кривий Ріг пустять 2 додаткові поїзди

Два додаткові поїзди через Дніпро та Кривий Ріг пустить "Укрзалізниця" на різдвяні свята.

6 та 8 січня курсуватимуть такі додаткові поїзди:

180/179 Київ — Дніпро

6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Назад того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.

6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Назад того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05. 191/192 Київ — Львів

8 січня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові.

Назад 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

8 січня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові. Назад 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38. 176/175 Київ – Кривий Ріг

8 січня о 06:19 із Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Назад того ж дня о 08.09 із прибуттям до столиці о 16.26.

8 січня о 06:19 із Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Назад того ж дня о 08.09 із прибуттям до столиці о 16.26. 104/103 Київ — Харків

8 січня о 09:40 із Києва, прибуття о 17:15. Назад того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

8 січня о 09:40 із Києва, прибуття о 17:15. Назад того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41. 168 Львів — Одеса

8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Назад того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

Також, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ у Славське “Лижний експрес” №745.

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