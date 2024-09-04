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На проспекті Науки в Дніпрі з’явився оновлений скверик (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі на проспекті науки оновили сквер.

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

У Дніпрі привели до ладу зелену зону поблизу житлових будинків по проспекту Науки, 104, 106, 108, 112. Раніше ця локація була досить занедбаною, але тепер в цьому районі з’явився оновлений затишний, тіньовий сквер з багаторічними зеленими насадженнями.

Що зробили?

  • влаштування тротуарної плитки;
  • встановлення лавочок та урн;
  • встановлення декоративних елементів;
  • висадка кущів та інше озеленення;
  • омолодження наявних кущів;
  • встановлення паркового освітлення.
Далі планують облаштувати комфортне місце для відпочинку та розваг дітей. 
 

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)

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Новости Днепра про На проспекті Науки в Дніпрі з'явився оновлений скверик (ФОТО)Українська

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