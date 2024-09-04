На проспекті Науки в Дніпрі з’явився оновлений скверик (ФОТО)

У Дніпрі привели до ладу зелену зону поблизу житлових будинків по проспекту Науки, 104, 106, 108, 112. Раніше ця локація була досить занедбаною, але тепер в цьому районі з’явився оновлений затишний, тіньовий сквер з багаторічними зеленими насадженнями.
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