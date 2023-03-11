На проспекті Богдана Хмельницького 81-річна дніпрянка вистрибнула з вікна багатоповерхівки

У п'ятницю, 10 березня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, 126А знайшли бездиханне тіло літньої жінки.

Як з’ясували правоохоронці на місці подій, тіло належало 81-річній місцевій мешканці. Її знайшли біля під’їзду, у якому розташоване її житло, приблизно о 12:18.

Про це пише “Інформатор”.

За попередньою інформацією, пенсіонерка вистрибнула з вікна власної квартири на 9-му поверсі.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини та деталі загибелі дніпрянки.

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