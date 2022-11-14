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На позиціях рф на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних тварин

Сьогодні 17:04
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На одній із залишених позицій російських окупантів на Херсонщині було знайдено закатованих тварин.

Новости Днепра про На позиціях рф на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних тварин

Як повідомляє зоозахисна організація UAnimals у Facebook, серед убитих окупантами тварин виявили червонокнижного сірого хом’яка.

Вбивства червонокнижних тварин заради розваги: росія має бути покарана. Сірі хом’яки – гризуни із Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися, – йдеться у повідомленні UAnimals.

На відзнятих українськими військовими фото видно, що росіяни повісили гризунів за хвости і шиї на одному з дерев, під яким також знайшли залишене від окупантів сміття.

Новости Днепра про На позиціях рф на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних тварин

Зоозахисники закликають небайдужих підписати петицію – росія має бути покарана за екоцид.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через окупантів у Чорному морі масово гинуть дельфіни. 

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Новости Днепра про На позиціях рф на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних тваринУкраїнська

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