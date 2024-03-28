На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети

Ракети, які пускають у бік Дніпра чи Кривого Рогу не завжди підриваються під час збиття. Іноді величезні снаряди разом з вцілілою бойовою частиною валяються на відкритій місцевості.
Як повідомили в Нацполіції, після чергової російської атаки на Дніпропетровщину на полі у Криворізькому районі була виявлена бойова частина керованої авіаційної ракети Х-59.
Нерозірвана ракета може вибухнути в будь-який момент, тому снаряд вилучили спецтехніки, завантажили в поліцейський пікап та вивезли на полігон. Методом контрольованого вибуху, з дотриманням усіх заходів безпеки, небезпечний уламок підірвали.
Увесь процес зафільмували на камеру.
Ось така величезна залізяка летить на Дніпропетровщину.
Та залишає по собі величезні вирви.
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