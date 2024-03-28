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На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети

Сьогодні 18:47
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На полях Дніпропетровщини вибухотехніки продовжують збирати уламки нерозірваних російських ракет

Новости Днепра про На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети

Ракети, які пускають у бік Дніпра чи Кривого Рогу не завжди підриваються під час збиття. Іноді величезні снаряди разом з вцілілою бойовою частиною валяються на відкритій місцевості. 

Як повідомили в Нацполіції, після чергової російської атаки на Дніпропетровщину на полі у Криворізькому районі була виявлена бойова частина керованої авіаційної ракети Х-59.

Нерозірвана ракета може вибухнути в будь-який момент, тому снаряд вилучили спецтехніки, завантажили в поліцейський пікап та вивезли на полігон. Методом контрольованого вибуху, з дотриманням усіх заходів безпеки, небезпечний уламок підірвали.

Увесь процес зафільмували на камеру. 

Новости Днепра про На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети

Ось така величезна залізяка летить на Дніпропетровщину. 

Новости Днепра про На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети

Та залишає по собі величезні вирви.

Новости Днепра про На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети

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Новости Днепра про На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракетиУкраїнська Новости Днепра про На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракетиРусский

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