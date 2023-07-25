Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На пляжі поблизу Дніпра авто злетіло з кручі та травмувало хлопчика

Сьогодні 14:18
просмотров

У Дніпропетровській області на пляжі травмувалася дитина.

Новости Днепра про На пляжі поблизу Дніпра авто злетіло з кручі та травмувало хлопчика

Деталі про цей інцидент розповіла керівниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева. 

23 липня до центральної диспетчерської у Дніпрі надійшов виклик про 11-річного хлопчика, який отримав травму голови. Це сталося в селищі Карнаухівка Кам’янського району. На місце виїхала бригада швидкої. 

Як виявилося, на кручі Дніпра стояв легковий автомобіль, а на березі біля води відпочивали люди. Зненацька в авто знялося ручне гальмо і він почав рухатись вниз з кручі, зачепивши хлопчика. Дитина впала та отримала травму голови.

Медики обстежили постраждалого та діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму та забій мозку. У важкому стані дитину ушпиталили до однієї з лікарень Дніпра.

Читайте також:

Новости Днепра про На пляжі поблизу Дніпра авто злетіло з кручі та травмувало хлопчикаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:11
Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Останні десятиліття у Дніпрі з'явилася маса нових ЖК, розрахованих на…

У Дніпропетровській області чоловік намагався собі зробити харакірі: що з ним
Новини Дніпра
Сьогодні 12:37
У Дніпропетровській області чоловік намагався собі зробити харакірі: що з ним

На Дніпропетровщині чоловік намагався вкоротити собі віку, зробивши харакірі.

У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника
Новини Дніпра
Сьогодні 11:56
У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника

Мешканець Одеси начебто виявив у пачці ряжанки ТМ "Злагода" павука.

У Дніпрі та області перейменували низку залізничних станцій та платформ: нові назви
Новини Дніпра
Сьогодні 11:38
У Дніпрі та області перейменували низку залізничних станцій та платформ: нові назви

У Дніпропетровській області перейменували деякі станції та залізничні платформи.

Наверх