На пляжі поблизу Дніпра авто злетіло з кручі та травмувало хлопчика

У Дніпропетровській області на пляжі травмувалася дитина.

Деталі про цей інцидент розповіла керівниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева.

23 липня до центральної диспетчерської у Дніпрі надійшов виклик про 11-річного хлопчика, який отримав травму голови. Це сталося в селищі Карнаухівка Кам’янського району. На місце виїхала бригада швидкої.

Як виявилося, на кручі Дніпра стояв легковий автомобіль, а на березі біля води відпочивали люди. Зненацька в авто знялося ручне гальмо і він почав рухатись вниз з кручі, зачепивши хлопчика. Дитина впала та отримала травму голови.

Медики обстежили постраждалого та діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму та забій мозку. У важкому стані дитину ушпиталили до однієї з лікарень Дніпра.

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