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  • На підльоті до Дніпропетровської області було збито 4 ворожі БПЛА: що відомо

На підльоті до Дніпропетровської області було збито 4 ворожі БПЛА: що відомо

Сьогодні 08:52
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Ніч на Дніпропетровщині, на щастя, минула спокійно. Проте ввечері 21 квітня ворог все ж намагався атакувати нашу область безпілотникми. Їхнім планам завадила ППО.

Новости Днепра про На підльоті до Дніпропетровської області було збито 4 ворожі БПЛА: що відомо

Ввечері була загроза атаки «шахедами». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Дякуємо нашим захисникам неба з ПвК «Схід», які у взаємодії з ППО Національної гвардії не пустили ворожі беспілотники на територію Дніпропетровщини”, – написав Лукашук. 

Усього на підльоті до області було збито 4 БПЛА.

“Загалом ніч пройшла спокійно, хоч і з тривогами. В жодній громаді обстрілів не зафіксовано”, – додав голова ДОР.

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Новости Днепра про На підльоті до Дніпропетровської області було збито 4 ворожі БПЛА: що відомоУкраїнська Новости Днепра про На підльоті до Дніпропетровської області було збито 4 ворожі БПЛА: що відомоРусский

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