На підльоті до Дніпропетровської області було збито 4 ворожі БПЛА: що відомо

Ввечері була загроза атаки «шахедами». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Дякуємо нашим захисникам неба з ПвК «Схід», які у взаємодії з ППО Національної гвардії не пустили ворожі беспілотники на територію Дніпропетровщини”, – написав Лукашук.
Усього на підльоті до області було збито 4 БПЛА.
“Загалом ніч пройшла спокійно, хоч і з тривогами. В жодній громаді обстрілів не зафіксовано”, – додав голова ДОР.
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