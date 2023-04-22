На підльоті до Дніпропетровської області було збито 4 ворожі БПЛА: що відомо

Ніч на Дніпропетровщині, на щастя, минула спокійно. Проте ввечері 21 квітня ворог все ж намагався атакувати нашу область безпілотникми. Їхнім планам завадила ППО.

Ввечері була загроза атаки «шахедами». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Дякуємо нашим захисникам неба з ПвК «Схід», які у взаємодії з ППО Національної гвардії не пустили ворожі беспілотники на територію Дніпропетровщини”, – написав Лукашук.

Усього на підльоті до області було збито 4 БПЛА.

“Загалом ніч пройшла спокійно, хоч і з тривогами. В жодній громаді обстрілів не зафіксовано”, – додав голова ДОР.

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