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На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

Сьогодні 15:52
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Ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру, через що в українців зникає світло, а іноді і вода, і тепло.

Новости Днепра про На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

Тому, щоб зігрітися, люди вдаються до різних заходів.

Так, на Перемозі у посадці біля річки (біля коси) місцеві мешканці пиляють дерева, щоб топити пічки.

Новости Днепра про На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

Новости Днепра про На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

Але потрібно пам’ятати, що за вирубку дерев без дозволу можна понести покарання – від штрафу до позбавлення волі. 

Новости Днепра про На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

Новости Днепра про На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

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Новости Днепра про На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топитиУкраїнська Новости Днепра про На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топитиРусский

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