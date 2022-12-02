На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

Ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру, через що в українців зникає світло, а іноді і вода, і тепло.

Тому, щоб зігрітися, люди вдаються до різних заходів.

Так, на Перемозі у посадці біля річки (біля коси) місцеві мешканці пиляють дерева, щоб топити пічки.

Але потрібно пам’ятати, що за вирубку дерев без дозволу можна понести покарання – від штрафу до позбавлення волі.

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