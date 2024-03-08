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У мережі показали старі водонапірні вежі на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 18:04
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Неподалік скверу Прибережний у Дніпрі кожен може побачити дві загадкові циліндричні споруди з круглим металевим дахом і начебто «вирізаними» віконцями під нею. Вони знаходяться за сіткою-огорожею та підійти до них не просто, але можливо. Це довели любителі настінного «живопису» змалювавши «циліндри» різними кольоровими написами.

Новости Днепра про У мережі показали старі водонапірні вежі на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, що це за споруди і навіщо вони призначалися.

Дві однакові циліндричні вежі із залізним дахом – це водонапірні вежі. Їх збудували ще в середині 1930-х років. Головне їх було призначення – постачати водою паровози, що знаходилися на станції «Лоцманська». Такі спеціальні інженерні споруди будувалися у Дніпрі до середини минулого століття.

Новости Днепра про У мережі показали старі водонапірні вежі на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Одна з таких веж знаходиться біля вокзалу, інша – на території студмістечка ДІІТу, а ще з однієї, що була в районі Міських дач – це сучасна Підстанція, свого часу був «зроблений» ресторан. Зараз будівля покинута.

Вежі на Перемозі допомагали доставляти воду по всій станції, депо та майстерні, а також для житлових будинків.

 

 

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Новости Днепра про У мережі показали старі водонапірні вежі на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про У мережі показали старі водонапірні вежі на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)Русский

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