У мережі показали старі водонапірні вежі на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, що це за споруди і навіщо вони призначалися.
Дві однакові циліндричні вежі із залізним дахом – це водонапірні вежі. Їх збудували ще в середині 1930-х років. Головне їх було призначення – постачати водою паровози, що знаходилися на станції «Лоцманська». Такі спеціальні інженерні споруди будувалися у Дніпрі до середини минулого століття.
Одна з таких веж знаходиться біля вокзалу, інша – на території студмістечка ДІІТу, а ще з однієї, що була в районі Міських дач – це сучасна Підстанція, свого часу був «зроблений» ресторан. Зараз будівля покинута.
Вежі на Перемозі допомагали доставляти воду по всій станції, депо та майстерні, а також для житлових будинків.
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