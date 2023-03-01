На острові Пасхи на дні висохлого озера знайдено нову статую моаї

На острові Пасхи нещодавно знайшли нову статую моаї, яка відрізняється від інших. Дослідники вважають, що вона може бути не одна.

Статую знайшли на дні озера, в районі який зазвичай недоступний, проте через зміну клімату люди змогли дістатися до цих місць.

Зазначається, що відкриття цієї статуї викликало питання у вчених, оскільки вона значно менша за інші та була схована у озері. Також вони припускають, що на дні озера може бути більше статуй.

Дослідження за допомогою приладу, який здатен виявити щось під поверхнею ґрунту, може показати, що у відкладеннях є більше статуй. Коли є одна статуя моаї в озері, там можуть бути інші, – говорять вчені.

Зазначимо: статуї моаї є візитною карткою острова Пасхи. Це великі монолітні кам’яні статуї, створені народом рапануї між 13 та 16 століттям. Вважається, що вони символізують предків чи лідерів народу. Статуї вирізані з вулканічного каменю, який називають туф. Він утворюється з твердих продуктів вулканічних вивержень, які з часом ущільнюються.

Згідно з дослідженнями, статуї вирізані за допомогою кам’яних інструментів. Усього відомо про майже 900 статуй, які різняться за розміром від 3 до 5 метрів, хоча деякі з них є більші й мають висоту близько 10 метрів. Найбільша зі статуй важить близько 75 тонн. Причина, через яку рапануї вирізали статуї та встановили їх, досі невстановлена й основна теорія полягає в тому, що так вони хотіли увіковічити своїх предків.

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