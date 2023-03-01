На острові Пасхи на дні висохлого озера знайдено нову статую моаї

Статую знайшли на дні озера, в районі який зазвичай недоступний, проте через зміну клімату люди змогли дістатися до цих місць.
Зазначається, що відкриття цієї статуї викликало питання у вчених, оскільки вона значно менша за інші та була схована у озері. Також вони припускають, що на дні озера може бути більше статуй.
Дослідження за допомогою приладу, який здатен виявити щось під поверхнею ґрунту, може показати, що у відкладеннях є більше статуй. Коли є одна статуя моаї в озері, там можуть бути інші, – говорять вчені.
Зазначимо: статуї моаї є візитною карткою острова Пасхи. Це великі монолітні кам’яні статуї, створені народом рапануї між 13 та 16 століттям. Вважається, що вони символізують предків чи лідерів народу. Статуї вирізані з вулканічного каменю, який називають туф. Він утворюється з твердих продуктів вулканічних вивержень, які з часом ущільнюються.
Згідно з дослідженнями, статуї вирізані за допомогою кам’яних інструментів. Усього відомо про майже 900 статуй, які різняться за розміром від 3 до 5 метрів, хоча деякі з них є більші й мають висоту близько 10 метрів. Найбільша зі статуй важить близько 75 тонн. Причина, через яку рапануї вирізали статуї та встановили їх, досі невстановлена й основна теорія полягає в тому, що так вони хотіли увіковічити своїх предків.
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