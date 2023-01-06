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На орбіту вийшов та почав працювати супутник виготовлений в Дніпрі

Сьогодні 16:15
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Це один із перших супутників сузір'я, яке допомагатиме аграріям у всьому світі.

Новости Днепра про На орбіту вийшов та почав працювати супутник виготовлений в Дніпрі

Ще 3 січня ракета Falcon 9 компанії SpaceX доправила на навколоземну орбіту супутник EOS SAT-1. Тепер же апарат передав перші дані, що свідчить про початок його роботи.

EOS SAT-1 – це перший супутник майбутнього сузір’я, орієнтований на потреби сільського господарства. Це чи не перша в світі космічна ініціатива, яка спрямована саме на потреби арговиробництва. Повноцінно свою роботу ця система почне в 2025, коли на орбіту вийде решта супутників.

Відомо, що компанія EOS Data Analytics належить до корпорації Noosphere українського бізнесмена Макса Полякова і значна частина супутника зроблена у Дніпрі. Зокрема, у нас виготовили двигун, надрукували на 3D-принтері деякі деталі та елементи корпусу.

Новости Днепра про На орбіту вийшов та почав працювати супутник виготовлений в Дніпрі

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