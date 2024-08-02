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  • На околицях Львова виявили сховок з речами підозрюваного у вбивстві Фаріон: що знайшли

На околицях Львова виявили сховок з речами підозрюваного у вбивстві Фаріон: що знайшли

Сьогодні 11:00
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Правоохоронці знайшли в Львові будинок, де підозрюваний у вбивстві залишив свої речі.

Новости Днепра про На околицях Львова виявили сховок з речами підозрюваного у вбивстві Фаріон: що знайшли

Поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон. Про це йдеться у матеріалах справи 461/6140/24, оприлюднених на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Будинок знайшли під час слідчих дій 21 липня. Він розташований на ділянках городнього товариства “Малі Голоски” – у лісовій місцевості в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова.

“Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості було виявлено будинок, у якому могли були речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення”, – йдеться в ухвалі.

Серед вилучених в будинку речей:

  • пластикова пляшка ємкістю 2л, два паперових стакани, посудина з фольги, які поміщено в картонну коробку;
  • пластикова пляшка ємкістю 2 л, яку поміщену у картонну коробку;
  • пластиковий харчовий контейнер, три паперові одноразові тарілки, дві пластикові тарілки, одноразові виделки у к-сті 17 шт., одноразові ложки у
  • к-сті 14 шт., керамічну тарілку, які поміщено у паперовий конверт;
  • три пластикові стакани, які поміщено в паперовий конверт;
  • дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л, дві пластикові пляшки ємкістю 2 л, пластиковий стакан, які поміщено у картонну коробку;
  • матрац, який поміщено у картонну коробку;
  • дві подушки, покривало, які поміщено у картонну коробку;
  • попільничку з чотирьма недопалками, які поміщено у паперовий конверт;
  • пачку з-під сигарет «Мark», яку поміщено в паперовий конверт;
  • картонну коробку в якій знаходиться свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу, які поміщено у картонну коробку.

Усі ці речі досліджуватимуть слідчі. 

Убивство Ірини Фаріон – все, що відомо станом на зараз

У п’ятницю 19 липня в Ірину Фаріон стріляли, того ж дня ввечері повідомили про її смерть внаслідок отриманого поранення несумісного з життям.

22 липня у Національній поліції оголосили розшук ймовірного вбивці. 25 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон – ним виявився 18-річний мешканець Дніпра.

З’ясувалося, що перед скоєнням злочину хлопець винаймав 3 квартири у Львові. Слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем. Відомо, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе “автономний революційний неонацист”.

Попередньо відомо, що хлопець з Дніпра, підозрюваний у вбивстві, навчався у 62-й школі та грав у команді, що виступає на регіональному чемпіонаті з футболу. 

Мати підозрюваного не вірить, що її син міг скоїти вбивство, а також заявила ЗМІ, що не бачила сина з дня затримання. 

Днями 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, надали охорону.

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Новости Днепра про На околицях Львова виявили сховок з речами підозрюваного у вбивстві Фаріон: що знайшлиУкраїнська Новости Днепра про На околицях Львова виявили сховок з речами підозрюваного у вбивстві Фаріон: що знайшлиРусский

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