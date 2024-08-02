На околицях Львова виявили сховок з речами підозрюваного у вбивстві Фаріон: що знайшли

Поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон. Про це йдеться у матеріалах справи 461/6140/24, оприлюднених на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Будинок знайшли під час слідчих дій 21 липня. Він розташований на ділянках городнього товариства “Малі Голоски” – у лісовій місцевості в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова.
“Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості було виявлено будинок, у якому могли були речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення”, – йдеться в ухвалі.
Серед вилучених в будинку речей:
Усі ці речі досліджуватимуть слідчі.
У п’ятницю 19 липня в Ірину Фаріон стріляли, того ж дня ввечері повідомили про її смерть внаслідок отриманого поранення несумісного з життям.
22 липня у Національній поліції оголосили розшук ймовірного вбивці. 25 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон – ним виявився 18-річний мешканець Дніпра.
З’ясувалося, що перед скоєнням злочину хлопець винаймав 3 квартири у Львові. Слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем. Відомо, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе “автономний революційний неонацист”.
Попередньо відомо, що хлопець з Дніпра, підозрюваний у вбивстві, навчався у 62-й школі та грав у команді, що виступає на регіональному чемпіонаті з футболу.
Мати підозрюваного не вірить, що її син міг скоїти вбивство, а також заявила ЗМІ, що не бачила сина з дня затримання.
Днями 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, надали охорону.
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