На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла Дніпропетровщину

27 серпня вночі російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Ворог знову тероризував Нікопольщину, а також Синельниківський район.

Так, Росія обстріляла з важкої артилерії Марганець і Славгородську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу на одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки.

Обійшлося, на щастя, без загиблих та постраждалих. На решті території області, попри повітряні тривоги – без ворожих атак.

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