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  • На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла Дніпропетровщину

На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла Дніпропетровщину

Сьогодні 08:05
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27 серпня вночі російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Ворог знову тероризував Нікопольщину, а також Синельниківський район.

Новости Днепра про На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла Дніпропетровщину

Так, Росія обстріляла з важкої артилерії Марганець і Славгородську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Він зазначив, що внаслідок обстрілу на одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки.

Обійшлося, на щастя, без загиблих та постраждалих. На решті території області, попри повітряні тривоги – без ворожих атак.

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Новости Днепра про На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла ДніпропетровщинуРусский

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