На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла Дніпропетровщину

Так, Росія обстріляла з важкої артилерії Марганець і Славгородську громаду.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що внаслідок обстрілу на одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки.
Обійшлося, на щастя, без загиблих та постраждалих. На решті території області, попри повітряні тривоги – без ворожих атак.
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