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  • На одній з вулиць Дніпра правоохоронці “скрутили” чоловіка: коментар поліції

На одній з вулиць Дніпра правоохоронці “скрутили” чоловіка: коментар поліції

Сьогодні 11:57
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Сьогодні у Дніпрі поліція затримала чоловіка.

Відео з цим випадком поділилися у місцевих групах соціальної мережі Telegram та зазначили, що подія сталася на вулиці Фучика.

 

На ньому видно трьох правоохоронців, які затримують невідомого чоловіка посеред вулиці. Останній чинив опір, однак поліціянтам вдалося повалити його на землю та затримати.

Кореспонденти dnepr.info взяли коментар у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник та отримали деталі щодо цієї ситуації.

До поліції надійшов виклик щодо конфліктної ситуації у закладі в Соборному районі міста. Наразі чоловіка доставлено до відділення поліції для зʼясування обставин, – повідомила речниця.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі жінка обмазала фекаліями дитячий майданчик, щоб ніхто не грався.

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