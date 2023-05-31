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  • На одній із вулиць Дніпра закриють рух для трамваїв: як курсуватиме транспорт

На одній із вулиць Дніпра закриють рух для трамваїв: як курсуватиме транспорт

Сьогодні 17:28
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У Дніпрі на два дні змінять рух деякі трамваї.

Новости Днепра про На одній із вулиць Дніпра закриють рух для трамваїв: як курсуватиме транспорт

Як повідомили в департаменті транспорту, з 2 по 4 червня будуть зміни в русі деяких трамваїв. 

2 червня 2023 року з 10:00 до 19:00, а також 3 та 4 червня з 9:00 до 19:00 закривається рух трамваїв по вулиці Романа Шухевича. 

Трамваї №5 курсуватимуть за двома напрямками:

  • від ж/м Західний:
    ж/м Західний – вул. Данила Галицького – вул. Маяковського – просп. Сергія Нігояна – Трамвайне депо.
  • від Університету науки і технологій:
    Університет науки і технологій – вул. Севастопольська – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Святослава Хороброго – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича – вул. Львівська – вул. Курчатова – Залізничний вокзал.

Трамваї №14 курсувати не будуть.

Зміни повʼязані з ремонтом колії на перехресті вулиць Романа Шухевича та Щепкіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на проспекті Миру на невизначений час перекриють три перехрестя. 

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Новости Днепра про На одній із вулиць Дніпра закриють рух для трамваїв: як курсуватиме транспортУкраїнська

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