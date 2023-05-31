На одній із вулиць Дніпра закриють рух для трамваїв: як курсуватиме транспорт
На одній із вулиць Дніпра закриють рух для трамваїв: як курсуватиме транспорт
Сьогодні 17:28
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У Дніпрі на два дні змінять рух деякі трамваї.
Як повідомили в департаменті транспорту, з 2 по 4 червня будуть зміни в русі деяких трамваїв.
2 червня 2023 року з 10:00 до 19:00, а також 3 та 4 червня з 9:00 до 19:00 закривається рух трамваїв по вулиці Романа Шухевича.
Трамваї №5 курсуватимуть за двома напрямками:
від ж/м Західний: ж/м Західний – вул. Данила Галицького – вул. Маяковського – просп. Сергія Нігояна – Трамвайне депо.
від Університету науки і технологій: Університет науки і технологій – вул. Севастопольська – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Святослава Хороброго – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича – вул. Львівська – вул. Курчатова – Залізничний вокзал.
Трамваї №14 курсувати не будуть.
Зміни повʼязані з ремонтом колії на перехресті вулиць Романа Шухевича та Щепкіна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на проспекті Миру на невизначений час перекриють три перехрестя.
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