На Нікопольщині знайшли старий колодязь та почали видобувати питну воду

У селищі знайшли старий колодязь, розчистили його, провели необхідні комунікації та встановили обладнання. До цього долучилися іноземні партнери-інвестори.
Подробицями поділилася пресслужба ОВА.
За останні два тижні роботи вдалося накачати понад 45 тонн чистої питної води. Її безкоштовно роздають місцевим жителям, які після підриву окупантами Каховської ГЕС залишилися взагалі без будь-якої води.
Потужності установки дозволяють забезпечити кожного місцевого 75 літрами питної води на місяць.
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