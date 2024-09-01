На Нікопольщині 2 людей отримали поранення через ворожий артобстріл

Внаслідок ворожого артобстрілу постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На Нікопольщині – двоє постраждалих. У Марганецькій громаді через ворожий артобстріл поранені 58-річний чоловік і 52-річна жінка. Вони отримали медичну допомогу, лікуватимуться вдома, – йдеться у дописі голови ОВА.
Пошкоджені газогін та лінія електропередач. Вогнеборці приборкали загорання сухої трави.
Сьогодні ми писали про те, що внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково Дремелецький Сергій Олексійович.
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Внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково Дремелецький Сергій Олексійович.
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