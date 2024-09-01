На Нікопольщині 2 людей отримали поранення через ворожий артобстріл

Війська окупантів продовжують обстрілювати громади Дніпропетровщини.

Внаслідок ворожого артобстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині – двоє постраждалих. У Марганецькій громаді через ворожий артобстріл поранені 58-річний чоловік і 52-річна жінка. Вони отримали медичну допомогу, лікуватимуться вдома, – йдеться у дописі голови ОВА.

Пошкоджені газогін та лінія електропередач. Вогнеборці приборкали загорання сухої трави.

Сьогодні ми писали про те, що внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково Дремелецький Сергій Олексійович.

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