Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На місці ракетного удару в Дніпрі відновлюють подачу води, тепла та світла

На місці ракетного удару в Дніпрі відновлюють подачу води, тепла та світла

Сьогодні 11:14
просмотров

На місці трагедії в Дніпрі, яка сталася 14 січня, коли російська ракета зруйнувала багатоповерховий будинок на Перемозі, цілодобово працюють комунальники. Їм уже вдалося відновити на деяких адресах подачу тепла, світла та води.

Новости Днепра про На місці ракетного удару в Дніпрі відновлюють подачу води, тепла та світла

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.

Так, комунальникам уже вдалося виконати наступну роботу:

  • у 16 під’їздах відновлено тепло-, та водопостачання;
  • у 13 під’їздах вже відновлено подачу газу;
  • у 15 під’їздах поновили електропостачання. На вихідних до електроенергії буде під’єднано ще один під’їзд;
  • відновлено роботу 14 ліфтів;
  • замінено майже сотню вибитих вікон. Інші поки що стоять зміцнені та затягнуті плівкою. На черзі монтаж близько 1 500 вікон, а у будинках поблизу – майже 500. 

Найближчі два тижні триватиме інструментальний огляд зруйнованої дев’ятиповерхівки. За його результатами фахівці з’ясують, які квартири підлягають відновленню, а які доведеться знести, бо вони не придатні для проживання. За попереднім підрахунком буде демонтовано як мінімум 1-ну секцію будинку, а це 97 квартир. 

Читайте також:

Новости Днепра про На місці ракетного удару в Дніпрі відновлюють подачу води, тепла та світлаУкраїнська Новости Днепра про На місці ракетного удару в Дніпрі відновлюють подачу води, тепла та світлаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Загинув пішохід: у Павлограді сталася смертельна аварія (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:42
    Загинув пішохід: у Павлограді сталася смертельна аварія (ФОТО)

    Увечері в п'ятницю, 20 січня, в Павлограді Дніпропетровської області сталася…

    У Кривому Розі зрадники поширювали в мережі дописи в підтримку “руського міра”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    У Кривому Розі зрадники поширювали в мережі дописи в підтримку “руського міра”

    У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік та жінка поширювали в…

    Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:35
    Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)

    Поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до бійців…

    Як працюватиме 21 січня електротранспорт Дніпра: графіки та маршрути
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:40
    Як працюватиме 21 січня електротранспорт Дніпра: графіки та маршрути

    У суботу, 21 січня, у Дніпрі працюватимуть технічні рейси.

    Наверх