На місці ракетного удару в Дніпрі відновлюють подачу води, тепла та світла

На місці трагедії в Дніпрі, яка сталася 14 січня, коли російська ракета зруйнувала багатоповерховий будинок на Перемозі, цілодобово працюють комунальники. Їм уже вдалося відновити на деяких адресах подачу тепла, світла та води.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.

Так, комунальникам уже вдалося виконати наступну роботу:

у 16 під’їздах відновлено тепло-, та водопостачання;

у 13 під’їздах вже відновлено подачу газу;

у 15 під’їздах поновили електропостачання. На вихідних до електроенергії буде під’єднано ще один під’їзд;

відновлено роботу 14 ліфтів;

замінено майже сотню вибитих вікон. Інші поки що стоять зміцнені та затягнуті плівкою. На черзі монтаж близько 1 500 вікон, а у будинках поблизу – майже 500.

Найближчі два тижні триватиме інструментальний огляд зруйнованої дев’ятиповерхівки. За його результатами фахівці з’ясують, які квартири підлягають відновленню, а які доведеться знести, бо вони не придатні для проживання. За попереднім підрахунком буде демонтовано як мінімум 1-ну секцію будинку, а це 97 квартир.

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