На лижах по річці та виліт на санчатах у балку: як раніше взимку розважалися у Дніпрі

Раніше на початку січня на вулицях Дніпра було дуже багато снігу, але клімат змінюється і зараз, незважаючи на зимовий місяць, у місті плюсова температура і йде дощ. Нинішні школярі та студенти просто гуляють містом, відвідують ковзанки та торгові центри для розваг. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше під час зимових канікул розважалися діти та дорослі у Дніпрі.

Парк Шевченка був одним із найпопулярніших місць відвідувань для тих, хто любив узимку кататися на санчатах та лижах. Любителі останніх каталися на схилах парку, постійно поки на вулиці лежав сніг. Приїжджали сюди кататись і діти, і дорослі. Санчата та лижі можна було взяти на прокат прямо у парку. Також тут була ковзанка.

«Коли я була студенткою, наприкінці 1970-х років, у парку Шевченка ми каталися з гірок, брали на прокат санки та мчали прямо на проїжджу частину. Але чомусь не пам’ятаю, щоб там у цей час були автомобілі», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олександра Мірошниченка.

А ось в іншому парку – Глоби, місця для лижників було небагато. Тут каталися здебільшого на санчатах. У парку на початку січня завжди було багато народу, адже із середини 1970-х років тут встановлювали новорічну ялинку. Але в цьому парку також була ковзанка. «Працювала» вона тільки тоді, коли замерзало озеро.

Окрім парку Шевченка поціновувачів лижного виду спорту можна було зустріти на набережній, в районі ж/м Перемога-1, де на річці було встановлено водно-лижну карусель, єдину в країні. Влітку тут каталися на водних лижах, взимку – по льоду та снігу. Влітку покататися з вітерцем на каруселі можна було зі швидкістю до 70 км/год, взимку – менше, але за словами тих, хто катався на ній, це було захоплююче.

Любителі з’їжджати з гірки на санчатах вирушали на вулицю Паторжинського. Вона не була пішохідною, але в зимову пору року машини там намагалися не їздити, оскільки дорога була відполірована дитячими санчатами і була досить слизькою.

«Їздив із цієї гірки у 1970-х. Головне було не вилетіти в балку внизу або в каналізаційний колектор на півдорозі. Машин майже не було. Раз на годину іноді могла проїхати якась вантажівка», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Ігор Крейнін.

Кататися на цю гірку ходили всі діти з довколишніх вулиць. Крім саней, тут можна було проїхатися ще й на ковзанах.

Тим, кому було далеко добиратися до вулиці Паторжинського, каталися з гірки в балці між вулицею Робочою та проспектом Поля. Тут каталися на лижах та санчатах.

Звісно, кожен житловий масив у Дніпрі мав «свою» пам’ятну гірку, ми ж розповіли про найпопулярніші місця для зимових розваг у Дніпрі куди спеціально приїжджали покататися за традиційними зимовими розвагами.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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