На Луганщині загинув захисник з Кривого Рогу Олег Андрощук

20 лютого під час виконання бойового завдання в 3 км західніше Червонопопівки Кремінського району воїн отримав поранення несумісне з життям.

Про втрату повідомив КЗРК.

Олег Васильович здобув освіту у Криворізькому професійно-технічному училищі №46. Трудову кар’єру розпочав з посади слюсаря з ремонту рухомого складу на Ново-Криворізькому ГЗК.

Працював підземним слюсарем черговим та з ремонту устаткування на дільниці внутрішнього шахтного транспорту шахти «Криворізька».

Обіймав посади, пов’язані з залізницею на «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «Кривбасшахтопроходка».

Останнє місце роботи – УЗТ Криворізького залізорудного комбінату, де трудився складачем поїздів залізничного цеху №2.

Колеги згадують його як працьовитого, відповідального і сумлінного чоловіка.

27 травня 2022 року Олега Васильовича мобілізували до лав ЗСУ. Солдат до останнього був вірний військовій присязі.

Захисникові був 51 рік. Без чоловіка залишилася дружина Олена Григорівна, без батька – донька Олена.

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