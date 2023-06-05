На Луганщині загинув гранатометник із Дніпропетровщини

Сумну звістку оприлюднили у Жовтоводській громаді
Євген народився 26 січня 1985 року у Жовтих Водах. Після закінчення вишу працював електромонтером на ДП «СхідГЗК».
31 січня п.р. був призваний на військову службу. Служив на посаді гранатометника 2-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України.
У Євгена залишилися донька, брат і сестра.
Прощання із захисником відбудеться 6 червня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років.
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