На Луганщині загинув гранатометник із Дніпропетровщини

31 травня 2023 р. виконуючи бойове завдання поблизу міста Кремінна Луганської області потрапив під мінометний та артилерійський обстріли наш земляк, гранатометник Євген Кріпак. Від отриманих поранень боєць загинув на місці. Йому було 38 років.

Сумну звістку оприлюднили у Жовтоводській громаді

Євген народився 26 січня 1985 року у Жовтих Водах. Після закінчення вишу працював електромонтером на ДП «СхідГЗК».

31 січня п.р. був призваний на військову службу. Служив на посаді гранатометника 2-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України.

У Євгена залишилися донька, брат і сестра.

Прощання із захисником відбудеться 6 червня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років.

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