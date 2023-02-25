На Луганщині героїчно загинув 23-річний захисник із Кам’янського

Загиблому герою було всього 23 роки. Про втрату повідомили на Facebook-сторінці Кам’янської районної державної адміністрації.
У 2019 році хлопець проходив строкову військову службу, а з 2020-го продовжив службу в лавах ЗСУ за контрактом у складі 25-ї окремої Січеславської десантно-штурмової бригади.
Артем героїчно загинув 20 лютого 2023 року. Вдома його не дочекалася мати.
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