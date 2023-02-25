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На Луганщині героїчно загинув 23-річний захисник із Кам’янського

Сьогодні 11:39
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Дніпропетровщина прощається із ще одним своїм земляком, який віддав життя, захищаючи Україну. Молодший сержант ЗСУ Артем Рапота загинув на фронті в бою з окупантами поблизу Червонопопівки Сєвєродонецького району Луганської області.

Новости Днепра про На Луганщині героїчно загинув 23-річний захисник із Кам’янського

Загиблому герою було всього 23 роки. Про втрату повідомили на Facebook-сторінці Кам’янської районної державної адміністрації. 

У 2019 році хлопець проходив строкову військову службу, а з 2020-го продовжив службу в лавах ЗСУ за контрактом у складі 25-ї окремої Січеславської десантно-штурмової бригади.

Артем героїчно загинув 20 лютого 2023 року. Вдома його не дочекалася мати. 

Новости Днепра про На Луганщині героїчно загинув 23-річний захисник із Кам’янського

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Новости Днепра про На Луганщині героїчно загинув 23-річний захисник із Кам’янськогоУкраїнська Новости Днепра про На Луганщині героїчно загинув 23-річний захисник із Кам’янськогоРусский

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