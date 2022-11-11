На Криворізькому напрямі ЗСУ звільнили 12 населених пунктів

ЗСУ остаточно закріпилися в 12-ти населених пунктах на Криворізькому напрямі.

Про це повідомили в зведенні Генштабу.

На Херсонщині ЗСУ звільнили Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костомку, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Українські військові продовжують контрнаступальні дії, тому в Генштабі просять зберігати інформаційну тишу. ЗСУ повідомлять про звільнені населені пункти, коли остаточно там закріпляться.

Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул також підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що північну частину населеного пункту Дудчани звільнили ще місяць тому, але повністю село вдалося повернути під українських контроль на цьому тижні.

Щоб перейти через залив і зруйновану дамбу та визволити вже південну частину був потрібен цілий місяць героїчних зусиль ЗСУ і Нацгвардії. Місцеві мешканці, що пережили окупацію – дядя Володя і тьотя Валя просили передати привіт сину, що працює у Кривому Розі в трамвайному ДЕПО. Виконую прохання, – зазначив Вілкул.

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