На Криворіжжі уламки збитої ракети пошкодили 15 приватних будинків

Криворізький район атакували ракетою.

Вдень 12 квітня на Криворіжжі чули вибухи.

Внаслідок падіння уламків ракети сталася пожежа. Поранення отримала 28-річна жінка. У неї рана кисті. Вона лікуватиметься вдома.

За уточненою інформацією, через падіння уламків ракети на Криворіжжі пошкоджені 15 приватних будинків, авто, електромережа. Пожежу рятувальники загасили, повідомив очільник ОВА Лисак.

Вдень 12 квітня війська РФ вдарили по Нікополю. По місту поцілили ударними дронами різних модифікацій та з важкої артилерії.

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