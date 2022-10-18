На Криворіжжі тракторист підірвався на ворожому снаряді

У Криворіжському районі тракторист підірвався на снаряді.

У Зеленодольській громаді Криворізького району на ворожому снаряді пiд час робiт в полi підірвався трактор. На щастя, водій залишився живим.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

Криворізький район засіяний вибухонебезпечними предметами після ворожих атак. Щодня піротехніки обласного управління ДСНС знищують декілька десятків снарядів. Тільки за вчора в Дніпропетровській області знешкодили 40 снарядів.

Деякі з снарядів знаходяться в полі, тому трактористи та аграрії часто натрапляють на вибухонебезпечні предмети.

У середньому, російські війська за день випускають 50–60 тис. артилерійських снарядів, при цьому 10 % снарядів не вибухають.

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