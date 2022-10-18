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На Криворіжжі тракторист підірвався на ворожому снаряді

Сьогодні 10:48
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У Криворіжському районі тракторист підірвався на снаряді.
Новости Днепра про На Криворіжжі тракторист підірвався на ворожому снаряді

 

У Зеленодольській громаді Криворізького району на ворожому снаряді пiд час робiт в полi підірвався трактор. На щастя, водій залишився живим. 

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області. 

Криворізький район засіяний вибухонебезпечними предметами після ворожих атак. Щодня піротехніки обласного управління ДСНС знищують декілька десятків снарядів. Тільки за вчора в Дніпропетровській області знешкодили 40 снарядів.

Деякі з снарядів знаходяться в полі, тому трактористи та аграрії часто натрапляють на вибухонебезпечні предмети. 

У середньому, російські війська за день випускають 50–60 тис. артилерійських снарядів, при цьому 10 % снарядів не вибухають. 

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Новости Днепра про На Криворіжжі тракторист підірвався на ворожому снарядіУкраїнська

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