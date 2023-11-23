На Криворіжжі скасували тендер на 400 млн гривень: на що збиралися витратити цього разу

На Криворіжжі збиралися почистити річку за 400 млн гривень.

На тендер звернули увагу в мережі.

Так, днями Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області скасував свій тендер на проведення робіт з очищення річки Саксагань поблизу Кривого Рогу. Вартість робіт оцінили в майже 400 млн гривень. За ці гроші мали виконати покращення гідрологічного режиму та екологічного стану водойми.

Безперечно, екологія та стан річок це важливо, проте небайдужі громадяни засумнівалися у доцільності таких витрат під час війни, тому звернулися до Держаудитслужби зі скаргами. Про це йдеться на сторінці тендеру на платформі закупівель “Прозорро”.

Закупівлі оголосили 6 жовтня і вже 14 жовтня з’явилися перші пропозиції. Одна із компанії була готова провести роботи за 385 мільйонів 737 тисяч 495 гривень. Втім, згодом надійшло кілька звернень до Держаудитслужби.

І ось, 20 листопада тендер скасували. Як йдеться у поясненні, це сталося через відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.

У зв’язку з відсутністью нагальної потреби під час воєнного стану є необхідність скасовувати відкриті торги з особливостями, – йдеться у повідомленні.

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