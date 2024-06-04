На Криворіжжі через ракетну атаку постраждав 69-річний чоловік

Вдень, 4 червня, росіяни атакували Криворіжжя. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджений приватний будинок. Деталі з’ясовують.
Крім цього, у Криворізькому районі збили ворожий безпілотник.
Нагадаємо, цим ранком Дніпро атакували двома ракетами. Постраждали 40 житлових будинків, лікарня, поліклініка, а також школа. Загалом у місті вибито понад 300 вікон.
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