На Криворіжжі через ракетну атаку постраждав 69-річний чоловік

Дніпропетровщину повторно атакували ракетами.

Вдень, 4 червня, росіяни атакували Криворіжжя. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджений приватний будинок. Деталі з’ясовують.

Крім цього, у Криворізькому районі збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, цим ранком Дніпро атакували двома ракетами. Постраждали 40 житлових будинків, лікарня, поліклініка, а також школа. Загалом у місті вибито понад 300 вікон.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: