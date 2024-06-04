Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Криворіжжі через ракетну атаку постраждав 69-річний чоловік

Сьогодні 15:33
просмотров

Дніпропетровщину повторно атакували ракетами.

Новости Днепра про На Криворіжжі через ракетну атаку постраждав 69-річний чоловік

Вдень, 4 червня, росіяни атакували Криворіжжя. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджений приватний будинок. Деталі з’ясовують.

Крім цього, у Криворізькому районі збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, цим ранком Дніпро атакували двома ракетами. Постраждали 40 житлових будинків, лікарня, поліклініка, а також школа. Загалом у місті вибито понад 300 вікон.

Читайте також:

Новости Днепра про На Криворіжжі через ракетну атаку постраждав 69-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про На Криворіжжі через ракетну атаку постраждав 69-річний чоловікРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:04
    У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина

    Матеріали кримінального впровадження щодо "продажу" 2-річного хлопчика були направлені в…

    Вилучили 33 кілограми пороху: на Дніпропетровщині чоловік продавав зброю та боєприпаси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:35
    Вилучили 33 кілограми пороху: на Дніпропетровщині чоловік продавав зброю та боєприпаси

    Поліцейські Дніпропетровщини затримали 57-річного чоловіка, який налагодив бізнес з продажу…

    “Встояла навіть після Другої світової”: у ГумДепі Дніпра показали наслідки атаки на школу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:01
    “Встояла навіть після Другої світової”: у ГумДепі Дніпра показали наслідки атаки на школу

    Під час ранкової атаки на Дніпро постраждала одна із шкіл.

    Стало відомо, якими саме ракетами атакували Дніпро вранці 4 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    Стало відомо, якими саме ракетами атакували Дніпро вранці 4 червня

    У Повітряних силах ЗСУ повідомили про тип ракет, якими сьогодні…

    Наверх