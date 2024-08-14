На кордоні затримали молодика з Дніпропетровщини, який лісами пробирався до Польщі

Потенційного втікача піймали на кордоні.

Волинські прикордонники затримали 27-річного жителя Дніпропетровської області, який планував через річку Західний Буг потрапити до Польщі.

Про це інформує пресслужба Волинського прикордонного загону.

Чоловіка, який рухався з рюкзаком в бік кордону помітила камера, після чого на зустріч “мандрівнику” вирушили прикордонники. Помітивши правоохоронців, невідомий вдався до втечі, але його наздогнали та затримали.

Адмінпротокол та фото “на згадку” отримав від прикордонників житель Дніпропетровщини, який лісами пробирався до Польщі. Чоловіка за спробу незаконного перетинання українсько-польського кордону учора ввечері затримали прикордонники Волинського загону, – йдеться у дописі.

Мандрівником-втікачем був 27-річний житель Дніпропетровської області. Він планував перебратися до Польщі через річку. Для цього чоловік ретельно підготувався: прихопив із собою надувний матрац, засоби для подолання інженерних загороджень та інші необхідні речі.

Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.

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