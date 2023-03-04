На кордоні затримали мешканця Дніпропетровщини, який намагався незаконно втекти з України

2 березня українські прикордонники на Закарпатті затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією та Угорщиною. Серед ухилянтів, які хотіли втекти з України, був і мешканець Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Житель Дніпропетровщини планував незаконно перетнути кордон разом із трьома спільниками з міста Хуст, що в Закарпатській області. Усіх їх затримали неподалік селища Солотвино.

Прикордонники склали протоколи щодо незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання держкордону затриманими. Подібне правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Справи вже передали до суду.

Наразі також встановлюють осіб, які могли сприяти “втечі” чоловіків з України.

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