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На кордоні з Молдовою затримали нічних “туристів” з Дніпра (ВІДЕО)

Сьогодні 19:22
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"Туристів" з Дніпра затримали на кордоні з Молдовою.

Новости Днепра про На кордоні з Молдовою затримали нічних

Фотопастки та безпілотні авіаційні комплекси допомагають прикордонникам Чернівецького загону ефективно та надійно охороняти державний кордон, зазначають в Держприкордонній службі України.

Днями, на ділянці відповідальності відділу “Кельменці” за допомогою фотопастки було виявлено рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-молдовського кордону. В ході пошукових дій оператор БПЛА виявив “нічних туристів” серед лісового масиву та скоординував дії пошукової групи. На перехоплення порушників висунулась група реагування, яка затримала поблизу держрубежу двох чоловіків, жителів Київської та Дніпропетровської областей.

Новости Днепра про На кордоні з Молдовою затримали нічних

Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них склали протоколи та ст.204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.

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