Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків

На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків

Сьогодні 15:55
просмотров

Станом на суботу, 10 червня, у Херсонській області рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС продовжує поступово падати.
Новости Днепра про На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків

Херсонщина – фото з мережі.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нині середній рівень підтоплення в області становить 4,82 метра, вода продовжує спадати. Найгірша ситуація у Херсоні, Білозерці та Зимівнику.

Продовжуємо спостерігати спад води, зараз середній рівень підтоплення становить 4,82 метра. З вчорашнього вечора вода відійшла на 31 см. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки, – заявив очільник області.

Новости Днепра про На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків

Новости Днепра про На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків

Херсонщина – фото з мережі.

Проте на Херсонську область насувається негода, тому рівень води може знову піднятися.

Варто відзначити, що з підтоплених територій евакуйовано вже більше 2500 осіб, врятовано 615 осіб, з них 30 дітей.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на узбережжя Одеси викинуло речі мешканців затоплених районів Херсонщини.

Читайте також:

Новости Днепра про На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинківУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ворог вночі атакував Одесу “Шахедами”: 3 загиблих, 27 постраждалих
    новини України
    Сьогодні 09:24
    Ворог вночі атакував Одесу “Шахедами”: 3 загиблих, 27 постраждалих

    Сьогодні вночі росіяни атакували Одещину.

    В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання
    Новини Дніпра
    08.06.2023 12:15
    В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання

    Через підрив Каховської ГЕС Каховське водосховище стрімко міліє - рівень…

    “Це не росіяни”: астротаролог із Дніпра оскандалилася, звинувативши Україну в підриві ГЕС
    Новини Дніпра
    07.06.2023 16:41
    “Це не росіяни”: астротаролог із Дніпра оскандалилася, звинувативши Україну в підриві ГЕС

    Їй довелося вибачатися.

    Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)
    новини України
    07.06.2023 11:53
    Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)

    Немає слів...

    Наверх