На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків

Станом на суботу, 10 червня, у Херсонській області рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС продовжує поступово падати.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нині середній рівень підтоплення в області становить 4,82 метра, вода продовжує спадати. Найгірша ситуація у Херсоні, Білозерці та Зимівнику.

Продовжуємо спостерігати спад води, зараз середній рівень підтоплення становить 4,82 метра. З вчорашнього вечора вода відійшла на 31 см. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки, – заявив очільник області.

Проте на Херсонську область насувається негода, тому рівень води може знову піднятися.

Варто відзначити, що з підтоплених територій евакуйовано вже більше 2500 осіб, врятовано 615 осіб, з них 30 дітей.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на узбережжя Одеси викинуло речі мешканців затоплених районів Херсонщини.

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