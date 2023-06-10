На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нині середній рівень підтоплення в області становить 4,82 метра, вода продовжує спадати. Найгірша ситуація у Херсоні, Білозерці та Зимівнику.
Продовжуємо спостерігати спад води, зараз середній рівень підтоплення становить 4,82 метра. З вчорашнього вечора вода відійшла на 31 см. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки, – заявив очільник області.
Проте на Херсонську область насувається негода, тому рівень води може знову піднятися.
Варто відзначити, що з підтоплених територій евакуйовано вже більше 2500 осіб, врятовано 615 осіб, з них 30 дітей.
Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на узбережжя Одеси викинуло речі мешканців затоплених районів Херсонщини.
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