На фронті загинув футболіст з Кривого Рогу

Владислав Хаткевич прийняв останній бій на Харківському напрямку. Йому було 24 роки.
Сумну звістку повідомили на сторінці ФК “Кривбас” у Facebook.
Футболіст виступав за різні вікові групи Академії «Гірника», а згодом за місцеві команди на аматорському рівні. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вступив до лав ЗСУ та захищав Україну на Харківському напрямку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі померла Заслужена працівниця культури України та режисерка.
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