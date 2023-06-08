На фронті загинув Дмитро Лаптєв із Дніпропетровщини

Про це йдеться у Телеграм-каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.
Сумна звістка для Нікополя . Місто втратило захисника.
31 травня 2023 року у бою з окупантами загинув мешканець Нікополя . Це солдат в/ч А 4862 Лаптєв Дмитро Миколайович, 10.02.1976 р.н.
Прощання із воїном відбудеться сьогодні.
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