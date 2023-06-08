Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На фронті загинув Дмитро Лаптєв із Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
просмотров

Прощання із воїном буде сьогодні.

Новости Днепра про На фронті загинув Дмитро Лаптєв із Дніпропетровщини

Про це йдеться у Телеграм-каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.

Сумна звістка для Нікополя . Місто втратило захисника. 

31 травня 2023 року у бою з окупантами загинув мешканець Нікополя . Це  солдат в/ч А 4862 Лаптєв Дмитро Миколайович, 10.02.1976 р.н.

Прощання із воїном відбудеться сьогодні.

Читайте також:

Новости Днепра про На фронті загинув Дмитро Лаптєв із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про На фронті загинув Дмитро Лаптєв із ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ: подробиці

    Абітурієнтам, які отримали відмову у реєстрації під час основного періоду…

    Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район

    Протягом 7 червня російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли Нікопольського…

    Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць

    У Дніпрі мешканцям кількох вулиць повернули водопостачання 7 червня.

    Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто

    Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який…

    Наверх