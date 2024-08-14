На фронті в Україні військовим почали допомагати собаки-роботи: навіщо вони потрібні та як працюють

Українським військовим стали допомагати собаки-роботи.

Російські війська вже можуть зіткнутися з нетрадиційним та безпрецендентним викликом на на фронті в Україні – собаками-роботами.

Про це пише німецьке видання Bild за посиланням на власні джерела.

Собаки-роботи Bad.2 від британської компанії Brit Alliance розроблені для виконання небезпечних для людини завдань, які не можна виконати навіть за допомогою дронів. Ці собаки вміють виходити на розвідки, шукати міни чи інші пастки, проникати в окопи, бліндажі чи будівлі ворога. Керують ними оператори, які можуть спостерігати за процесом операції на відеокамері.

Ми були стурбовані дедалі більшими повідомленнями про втрати на фронті через ворожі дрони. Тому ми обговорили можливості безпечнішого рішення для розвідувань у зонах підвищеного ризику. <..> Результати разючі. Наші собаки-роботи виконують розвідзавдання на передовй, знижуючи ризик для солдатів-людей. Це не лише підвищує ефективність бойових дій, а й зміцнює моральний дух армії, – розповів BILD очільник Brit Alliance Кайл Торберн..

Окрім цього, Bad.2 можуть рухатися зі швидкістю до 15 кілометрів на годину і працювати в радіусі 3,5 кілометри протягом п’яти годин. Їхня вартість коливається від 4 до 8 тисяч євро.

У виданні повідомляють, що наразі на фронті “бігають” більше тридцяти таких роботів.

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