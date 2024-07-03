На фасаді леви та маленькі балкончики: у Дніпрі зберігся унікальний старовинний особняк (ФОТО)

У Дніпрі активно будуються нові будинки, але водночас у будинках, збудованих ще за часів Катеринослава, досі живуть люди. Понад 100 років тому будинки в місті будували як прибуткові – це означає, що в такому особняку було кілька квартир, які власник будинку здавав у найм. Після Другої світової війни ці будинки перетворилися на комуналки, але частині з них все ж таки вдалося «залишитися» будинками з приватними квартирами.

На колишній вулиці Бородінській – тепер вона називається «Вартових неба» у Дніпрі зберігся невеликий старовинний прибутковий будинок.

Будівлю заввишки 3,5 поверху було збудовано у 1890-х роках. Фасад його виконаний в «катеринославському цегляному стилі» і є рідкісним зразком характерного стилю забудови для нашого міста – на фасаді можна побачити колони та голови левів.

Передбачалося, що в будинку житиме сам власник – на верхньому поверсі, а нижній поверх складатимуть в оренду під магазини та офіси. Решту займали квартири для постояльців. Належав будинок В. Однороженку. Його біографія та рід діяльності невідомі.

Його сім’я під час революцій та війн не покинула місто, а залишилася жити у цьому будинку. Під час визволення міста будинок постраждав не дуже, у ньому цілком можна було жити.

Після Другої світової війни у ​​будівлі отримали квартири кілька сімей. У будинку високі стелі та просторі приміщення. У 1950-1960-х роках у будинку було проведено реконструкцію – у власників квартир з’явилися балкони.

Також було закладено початкових вхід у кутову частину будівлі, але збереглися різьблені двері одного з входів.

До сьогодні тут живуть люди.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Волок

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