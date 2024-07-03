На фасаді леви та маленькі балкончики: у Дніпрі зберігся унікальний старовинний особняк (ФОТО)

На колишній вулиці Бородінській – тепер вона називається «Вартових неба» у Дніпрі зберігся невеликий старовинний прибутковий будинок.
Будівлю заввишки 3,5 поверху було збудовано у 1890-х роках. Фасад його виконаний в «катеринославському цегляному стилі» і є рідкісним зразком характерного стилю забудови для нашого міста – на фасаді можна побачити колони та голови левів.
Передбачалося, що в будинку житиме сам власник – на верхньому поверсі, а нижній поверх складатимуть в оренду під магазини та офіси. Решту займали квартири для постояльців. Належав будинок В. Однороженку. Його біографія та рід діяльності невідомі.
Його сім’я під час революцій та війн не покинула місто, а залишилася жити у цьому будинку. Під час визволення міста будинок постраждав не дуже, у ньому цілком можна було жити.
Після Другої світової війни у будівлі отримали квартири кілька сімей. У будинку високі стелі та просторі приміщення. У 1950-1960-х роках у будинку було проведено реконструкцію – у власників квартир з’явилися балкони.
Також було закладено початкових вхід у кутову частину будівлі, але збереглися різьблені двері одного з входів.
До сьогодні тут живуть люди.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Волок
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