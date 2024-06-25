На двох пляжах Дніпропетровщини виявили холероподібний вібріон: чи це небезпечно

Про це повідомляється на сайті обласного лабораторного центру МОЗ України.
За минулий тиждень в області дослідили на холеру 62 проби з об’єктів довкілля, зокрема 21 пробу води відкритих водоймищ та 41 пробу стічної води.
У двох пробах прісної води водоймищ виділили вібріон, який не викликає захворювання на холеру, але може спричиняти гострі кишкові розлади. Інфекцію виявили в річці Кільчень біля Підгородного та поблизу пляжу в межах міста Зеленодольська.
Щодо позитивних результатів проінформовані органи місцевого самоврядування та місцеві управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, — сказано в повідомленні.
За тиждень в регіоні на холеру обстежили 163 людини з гострою кишковою інфекцією, всі результати — негативні.
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