На дорогах Дніпра знову з’явилося легендарне ретро-таксі, якому 127 років (ВІДЕО)

На дороги Дніпра виїхало ретро-таксі.

На Слобожанському проспекті помітили ретро-таксі.

За словами водія “кабріолета”, машина 1897 року випуску, тобто їй 127 років. Керманич зазначив, що автівка тривалий час була в гаражі діда, але після невеликого тюнінгу знову виїхала на дороги Дніпра.

Вперше ретро-таксі помітили в Дніпрі у 2020 році. З того часу машина періодично з’являлася на автошляхах, привертаючи до себе увагу перехожих. Втім за чотири роки автівка десь “загубила” дах.

Візуально саморобний автомобіль нагадує першу і наймасовішу модель Т заводу “Форд”. На даху є “шашечка”, яка видає призначення машини. Попри те, що ретро-таксі чимало років, воно “ганяє” дорогами міста, не відстаючи від новішого транспорту.

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