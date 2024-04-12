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  • На дорогах Дніпра знову з’явилося легендарне ретро-таксі, якому 127 років (ВІДЕО)

На дорогах Дніпра знову з’явилося легендарне ретро-таксі, якому 127 років (ВІДЕО)

Сьогодні 16:06
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На дороги Дніпра виїхало ретро-таксі.

Новости Днепра про На дорогах Дніпра знову з'явилося легендарне ретро-таксі, якому 127 років (ВІДЕО)

На Слобожанському проспекті помітили ретро-таксі.

За словами водія “кабріолета”, машина 1897 року випуску, тобто їй 127 років. Керманич зазначив, що автівка тривалий час була в гаражі діда, але після невеликого тюнінгу знову виїхала на дороги Дніпра. 

Вперше ретро-таксі помітили в Дніпрі у 2020 році. З того часу машина періодично з’являлася на автошляхах, привертаючи до себе увагу перехожих. Втім за чотири роки автівка десь “загубила” дах.

Новости Днепра про На дорогах Дніпра знову з'явилося легендарне ретро-таксі, якому 127 років (ВІДЕО)

Візуально саморобний автомобіль нагадує першу і наймасовішу модель Т заводу “Форд”. На даху є “шашечка”, яка видає призначення машини. Попри те, що ретро-таксі чимало років, воно “ганяє” дорогами міста, не відстаючи від новішого транспорту.

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Новости Днепра про На дорогах Дніпра знову з'явилося легендарне ретро-таксі, якому 127 років (ВІДЕО)Українська

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