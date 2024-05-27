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На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)

Сьогодні 15:19
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У Дніпрі помітили дуже дорогий суперкар Lamborghini Huracan.

Новости Днепра про На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)

Lamborghini Huracan яскравого салатового кольору побачили на дорогах міста та зняли це на відео. Його опублікували в соцмережах. Спортивне авто італійського походження коштує від 200 тисяч доларів. Автомобіль може розганятися до 325 кілометрів на годину.

Також на відео помітний ще один дорогий суперкар – Mercedes AMG GT, вартістю від 70 тисяч доларів. Його максимальна швидкість — до 318 кілометрів за годину.

Новости Днепра про На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на півтора місяця звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях.

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Новости Днепра про На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)Русский

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