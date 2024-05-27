На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили дуже дорогий суперкар Lamborghini Huracan.

Lamborghini Huracan яскравого салатового кольору побачили на дорогах міста та зняли це на відео. Його опублікували в соцмережах. Спортивне авто італійського походження коштує від 200 тисяч доларів. Автомобіль може розганятися до 325 кілометрів на годину.

Також на відео помітний ще один дорогий суперкар – Mercedes AMG GT, вартістю від 70 тисяч доларів. Його максимальна швидкість — до 318 кілометрів за годину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на півтора місяця звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: