На допомогу дітям із Дніпра, які постраждали 14 січня: Бєдняков продав футболку з автографом Пеле за вражаючу суму

Про це ведучий повідомив на особистій сторінці в Instagram.
Завдяки донатам небайдужих людей на допомогу маленьким дніпрянам вдалося зібрати 200 тисяч гривень. З них 150 тисяч – це сума всіх пожертвувань, а ще 50 тисяч Бєдняков додав від себе.
“На благодійному аукціоні футболки з автографом Пеле ми зібрали 150 800 гривень. Як і обіцяв у прямому ефірі, я додав своїх 50 тисяч до загальної суми. Сьогодні перерахував 200 тисяч для дітей, які втратили батьків під час того ракетного теракту в Дніпрі”, – прокоментував шоумен.
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