На допомогу дітям із Дніпра, які постраждали 14 січня: Бєдняков продав футболку з автографом Пеле за вражаючу суму

Відомий український шоумен Андрій Бєдняков продав на аукціоні футболку з автографом легендарного бразильського футболіста, якого не стало 29 грудня 2022 року, Пеле. Виручені кошти зірка програми "Орел і Решка" направив на допомогу дітям із Дніпра, які постраждали внаслідок ракетного удару 14 січня.

Про це ведучий повідомив на особистій сторінці в Instagram.

Завдяки донатам небайдужих людей на допомогу маленьким дніпрянам вдалося зібрати 200 тисяч гривень. З них 150 тисяч – це сума всіх пожертвувань, а ще 50 тисяч Бєдняков додав від себе.

“На благодійному аукціоні футболки з автографом Пеле ми зібрали 150 800 гривень. Як і обіцяв у прямому ефірі, я додав своїх 50 тисяч до загальної суми. Сьогодні перерахував 200 тисяч для дітей, які втратили батьків під час того ракетного теракту в Дніпрі”, – прокоментував шоумен.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: