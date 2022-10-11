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На Донеччині загинув солдат із Кам’янського

Сьогодні 08:00
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5 жовтня під час оборони Донецької області від російських окупантів загинув солдат із Кам'янського Дніпропетровської області Володимир Пархонюк.

Новости Днепра про На Донеччині загинув солдат із Кам'янського

Майбутній захисник України народився 1983 року. Здобув освіту в Професійно-технічному училищі №24. Далі він почав працювати у супермаркеті Billa охоронцем.

Новости Днепра про На Донеччині загинув солдат із Кам'янського

У період із 2001 по 2003 рік боєць пройшов термінову військову службу. Із травня почав захищати Україну від російських окупантів. У загиблого залишилися брат, сестра батьки та дочка.

Прощення із захисником України призначили на 11 жовтня. Воно пройде у Кам’янському у Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Поховають солдата на Алеї Героїв на Соцмісті.

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