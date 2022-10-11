На Донеччині загинув солдат із Кам’янського

Майбутній захисник України народився 1983 року. Здобув освіту в Професійно-технічному училищі №24. Далі він почав працювати у супермаркеті Billa охоронцем.
У період із 2001 по 2003 рік боєць пройшов термінову військову службу. Із травня почав захищати Україну від російських окупантів. У загиблого залишилися брат, сестра батьки та дочка.
Прощення із захисником України призначили на 11 жовтня. Воно пройде у Кам’янському у Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Поховають солдата на Алеї Героїв на Соцмісті.
Читайте також:
Автор:
Вранці у вівторок, 11 жовтня, російські окупанти випустили по Запоріжжю…
Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня,…
Окупанти продовжують терор мирного населення України. Після дуже тяжкого дня…
У кількох громадах Криворізького району запроваджують заборону на продаж алкоголю.…