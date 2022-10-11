На Донеччині загинув солдат із Кам’янського

5 жовтня під час оборони Донецької області від російських окупантів загинув солдат із Кам'янського Дніпропетровської області Володимир Пархонюк.

Майбутній захисник України народився 1983 року. Здобув освіту в Професійно-технічному училищі №24. Далі він почав працювати у супермаркеті Billa охоронцем.

У період із 2001 по 2003 рік боєць пройшов термінову військову службу. Із травня почав захищати Україну від російських окупантів. У загиблого залишилися брат, сестра батьки та дочка.

Прощення із захисником України призначили на 11 жовтня. Воно пройде у Кам’янському у Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Поховають солдата на Алеї Героїв на Соцмісті.

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