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На Донеччині загинув мешканець Кривого Рога Олександр Перов

Сьогодні 19:15
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27 січня поблизу населеного пункту Дружба Донецької області, захищаючи незалежність України, загинув Олександр Перов.

Новости Днепра про На Донеччині загинув мешканець Кривого Рога Олександр Перов

Сумну звістку повідомили на підприємстві “АрселорМіттал Кривий Ріг”, де працював Олександр.

Чоловік служив солдатом інженерно-саперного відділення, а на підприємстві багато років працював машиністом тепловоза у залізничному цеху № 2.

“Важко та гірко повірити, що такі люди, як Олександр, нас залишають. На жаль, це не єдина втрата у нашому цеху. Але справа колег, які загинули за свободу України, пам’ять про них продовжує жити у наших серцях та у наших справах. Я впевнений, що після перемоги України в цій страшній війні справу Олександра продовжить його брат Сергій, який теж є працівником нашого цеху і який зараз теж воює за свободу країни”, — сказав Валерій Руденко, заступник начальника ЗЦ № 2.

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Новости Днепра про На Донеччині загинув мешканець Кривого Рога Олександр ПеровУкраїнська

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