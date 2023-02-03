На Донеччині загинув мешканець Кривого Рога Олександр Перов

Сумну звістку повідомили на підприємстві “АрселорМіттал Кривий Ріг”, де працював Олександр.
Чоловік служив солдатом інженерно-саперного відділення, а на підприємстві багато років працював машиністом тепловоза у залізничному цеху № 2.
“Важко та гірко повірити, що такі люди, як Олександр, нас залишають. На жаль, це не єдина втрата у нашому цеху. Але справа колег, які загинули за свободу України, пам’ять про них продовжує жити у наших серцях та у наших справах. Я впевнений, що після перемоги України в цій страшній війні справу Олександра продовжить його брат Сергій, який теж є працівником нашого цеху і який зараз теж воює за свободу країни”, — сказав Валерій Руденко, заступник начальника ЗЦ № 2.
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