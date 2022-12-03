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  • На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас “Кривбасу” із Дніпропетровщини

На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас “Кривбасу” із Дніпропетровщини

Сьогодні 16:21
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Війна забрала ще одне життя нашого земляка.

Новости Днепра про На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас

Про це повідомили на сторінці ФК “Кривбас” Кривий Ріг.
 
Данило Вращук захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, загинув під час виконання одного із бойових завдань на Донеччині.
 
До війни був палким прихильником футбольного клубу “Кривбасу”.
 
У боях з російськими окупантами віддав життя один з ультрас «Кривбасу», представник руху Jolly Gang, Данило Вращук. Наш земляк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФК «Кривбас» висловлює глибокі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам Данила, – зазначили друзі Данила.
 
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