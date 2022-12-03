На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас “Кривбасу” із Дніпропетровщини

У боях з російськими окупантами віддав життя один з ультрас «Кривбасу», представник руху Jolly Gang, Данило Вращук. Наш земляк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФК «Кривбас» висловлює глибокі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам Данила, – зазначили друзі Данила.