На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас “Кривбасу” із Дніпропетровщини
На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас “Кривбасу” із Дніпропетровщини
Сьогодні 16:21
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Війна забрала ще одне життя нашого земляка.
Про це повідомили на сторінці ФК “Кривбас” Кривий Ріг.
Данило Вращук захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, загинув під час виконання одного із бойових завдань на Донеччині.
До війни був палким прихильником футбольного клубу “Кривбасу”.
У боях з російськими окупантами віддав життя один з ультрас «Кривбасу», представник руху Jolly Gang, Данило Вращук. Наш земляк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФК «Кривбас» висловлює глибокі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам Данила, – зазначили друзі Данила.
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